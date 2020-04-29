МОСКВА, 29 апр – ПРАЙМ. Доступ к сайту профильного медицинского издания Vademecum возобновлен после удаления статьи, вызвавшей претензии Генпрокуратуры, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскомнадзора.

Ранее Генпрокуратура потребовала заблокировать на сайте профильного медицинского издания Vademecum публикацию об оплате медицинской помощи больными коронавирусной инфекцией.

"Указанный ресурс заблокирован на основании требования Генпрокуратуры. Согласно нормам статьи 15.3 Федерального закона № 149-ФЗ, по требованиям Генпрокуратуры меры принимаются незамедлительно. От редакции сайта поступило уведомление о том, что указанная в требовании ГП статья удалена. В связи с удалением редакцией запрещенной информации доступ к ресурсу возобновлен", — сказали в пресс-службе Роскомнадзора.

Само издание Vademecum считает цензурой претензии к статье и готовит обращение в суд, говорится в его Telegram-канале. "Нас разблокировали, но для этого нам пришлось деактивировать неугодный материал. Мы готовим исковое заявление в суд, а также петицию о недопустимости цензуры. Отдельно рассмотрим вопрос об исках о защите деловой репутации в отношении некоторых изданий", — говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с журналистами по поводу блокировки сайта отметил, что в таких случаях, "безусловно, очень важна правоприменительная практика".