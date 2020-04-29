МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Компания DeviceLock обнаружила в сети базу контактных и паспортных данных россиян, ее стоимость оценивается в 4 тысячи долларов, сообщил РИА Новости основатель и технический директор компании Ашот Оганесян.

По его словам, в базе содержится информация о 12 миллионах физических лиц, которые оформляли быстрые займы. "Эта база несколько недель назад была выставлена на продажу на одном из специализированных форумов, где ведется торговля персональными данными. В базе есть контактные и паспортные данные, в ряде случаев номера электронных кошельков, а также информация о полученных займах. Продавец предлагает ее за 4 тысячи долларов и утверждает, что ранее база не продавалась", — рассказал Оганесян.

В пресс-службе международной компании, специализирующейся на предотвращении кибератак, Group-IB сообщили РИА Новости, что злоумышленник начал свою активность на хакерском форуме в конце марта 2020 года и опубликовал три поста. "Что он ищет взломщика (кодера), который может доставать базы с разных сайтов, и у него много заказов, во-вторых, он готов купить базы китайских гамблинговых компаний, и, в-третьих, сам продает базу пользователей быстрых кредитов", — рассказал собеседник агентства.

"В чем опасность подобных утечек? Любые персональные данные из утечек мошенники могут использовать в дальнейших преступных схемах — адресных фишинговых письмах, смс-сообщения, обзвонах. Кроме, того, новые "коронавирусные" схемы с оформлением цифровых пропусков по сканам паспортов могут тоже привести к тому, что мошенники смогут использовать сканы при получении кредитов в МФО на других людей", — добавил он.