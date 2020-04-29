МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Цены на смартфоны в России за неделю с 21 по 27 апреля снизились на 0,1% по сравнению с предыдущей неделей, следует из материалов Росстата.

Статистическое ведомство ведет еженедельное наблюдение за ценами на смартфоны с начала апреля. На предыдущей отчетной неделе, с 14 по 20 апреля, цены на гаджеты снизились на 0,5%.

Как ранее сообщали РИА Новости в Росстате, ведомство в рамках наблюдения за потребительскими ценами фиксирует стоимость смартфонов среднего ценового диапазона (порядка 15 тысяч рублей). В мониторинг попадают модели и марки телефонов, показывающие наибольший объем продаж в регионе страны и соответствующие определенным критериям. Как правило, это модели, вышедшие на рынок полтора-два года назад.

По оценке Росстата, в 282 городах страны отслеживаются цены на 30-40 моделей различных смартфонов — это, среди прочих, устройства Samsung, Honor, Xiaomi, Huawei, Nokia. Ведомство отслеживает цены на смартфоны с операционной системой Android. Устройства от Apple в выборку не входят, что связано с низкой долей продаж в регионах РФ.