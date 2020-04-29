МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Роскомнадзор направит финансовому маркетплейсу "Юником24" запрос о возможной утечке персональных данных россиян, оформлявших микрозаймы в 2017-2019 годах, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

"В компанию "Юником24" будет направлен запрос с целью прояснения ситуации. При наличии оснований будут приняты меры, установленные законом", — сказали в Роскомнадзоре.

Ранее в среду издание РБК сообщило, что персональные данные россиян, которые оформляли микрозаймы в 2017-2019 годах, выставили на продажу. По данным издания, продавец предлагает базу из 12 миллионов записей с информацией о паспортах с номерами телефонов и электронными адресами, а также сведениями об электронных кошельках. В пробной бесплатной версии содержатся данные 1800 человек. Каждого заемщика в базе сопровождает реферальная ссылка на сайт, который "привел" пользователя, чаще всего встречается финансовый маркетплейс "Юником24".