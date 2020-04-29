МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Российские операторы связи – "Ростелеком", "Мегафон" и "ЭР-Телеком" — разработали и начали внедрять на предприятиях комплексные тепловизионные решения для удаленного измерения температуры работников, сообщили РИА Новости в компаниях.

Как рассказали в "Ростелекоме", разработанное компанией решение позволяет бесконтактно, автоматически измерять температуру тела до 80 человек в секунду одновременно с точностью до 0,3 градусов Цельсия, что может минимизировать риски распространения вируса в крупных организациях. Решение позволяет подключить функцию распознавания лиц и интегрировать ее с системой контроля доступа на предприятия, чтобы на территорию могли пройти только работники с нормальной температурой.

"Данные о температуре тела входящих на предприятие выводятся на отдельный монитор охраны. При фиксации человека с повышенной температурой включается световое и звуковое оповещение. Сотрудник охраны предлагает повторно пройти пункт тепловизора и, в случае подтверждения, отправляет работника под наблюдение медицинского персонала", — рассказали в компании.

"Ростелеком" уже установил стационарные тепловизорные пункты в "Алросе", АО "ИСС им. М. Ф. Решетнева, агрохолдинге "Коралл" (Тверская область), АО "Вагонреммаш" (Тамбовская и Воронежская области), на Государственном Рязанском приборном заводе (ГРПЗ) и др.

"ЭР-Телеком" в первом квартале 2020 года совместно с компанией "Форпост" запустили на базе шести крупных российских промышленных предприятий с большой численностью сотрудников решения по дистанционному тепловизионному контролю, рассказали в компании.

Там отметили, что тепловизионные решения "ЭР-Телекома" интегрированы в системы видеоаналитики и СКУД (система контроля и управления доступом – ред.) Они могут применяться на проходных на предприятиях, вокзалах и аэропортах, в бизнес-центрах, торговых комплексах, организациях, обслуживающих население.

"Мы видим сегодня запросы из медицинской, нефтегазовой, машиностроительной и других отраслей. Причем речь идет о комплексных решениях, когда наши системы не только измеряют температуру, но и контролируют соблюдение техники безопасности, использование сотрудниками средств индивидуальной защиты, следят за корректностью перемещений техники и людей. Это новый, растущий рынок", — отметили в "ЭР-Телекоме".

"Мегафон" предлагает интеллектуальные тепловизоры корпоративным клиентам в составе решения "Видеоаналитика", рассказали в компании. "В зависимости от потребностей заказчика, камеры или отдельные датчики температуры тела могут быть интегрированы как в существующие системы видеонаблюдения, так и системы контроля управления доступом на предприятии. Для отдельных категорий клиентов – вокзалы, аэропорты, спортивные сооружения – возможна установка тепловизоров, совмещенных с металлодетектором. Погрешность предлагаемых "Мегафоном" датчиков составляет всего 0,3-0,5 градуса", – рассказали в пресс-службе "Мегафона".