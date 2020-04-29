МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Сервис для проведения видеоконференций Google Meet станет бесплатным для всех пользователей, сообщила компания Google.

"Сегодня мы делаем Google Meet, наш премиум-продукт для видеоконференций, бесплатным для всех в ближайшие недели", — говорится в релизе компании.

Компания уточняет, что, начиная с мая, каждый, у кого есть электронная почта Google, сможет зарегистрироваться в Meet и воспользоваться теми функциями, которые ранее были доступны только корпоративным пользователям и образовательным организациям, в том числе планированием видеоконференции и совместным использованием экрана.

Google отмечает, что в целях сохранения безопасности компания будет расширять доступ к Meet постепенно, то есть возможность создавать видеоконференции у новых пользователей появится не сразу.