МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Минкомсвязь и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ не согласились с предложением приоритизировать трафик отечественных интернет-ресурсов в период самоизоляции россиян, пишет в четверг газета "Коммерсант" со ссылкой на письма ведомств.

В марте член комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин направил письмо в Минкомсвязь и ФАС с предложением в условиях самоизоляции россиян на фоне коронавируса предоставлять приоритет трафику российских интернет-ресурсов, а также зарубежных, которые работают в соответствии с законами РФ. Он подчеркнул, что не имеет ничего против Facebook, Twitter или Telegram, но в случае серьезной перегрузки каналов рунета эти ресурсы, возможно, в период карантина могут работать в России медленнее.

"Приоритизация трафика отечественных интернет-ресурсов нарушит принципы сетевой нейтральности", — цитирует газета письмо Минкомсвязи в ответ на предложения депутата.

В ФАС также не видят необходимости приоритизировать трафик отдельных поставщиков контента и услуг, пишет издание со ссылкой на письмо главы службы Игоря Артемьева.

Как отмечает Артемьев, сетевой нейтралитет подразумевает, что провайдерам запрещено по своей инициативе блокировать сайты и дискриминировать любой интернет-трафик, а управление им допускается только в аварийных ситуациях и при перегрузках, для предотвращения кибератак или хищения персональных данных и по решению суда. В Минкомсвязи также подчеркивают, что отказ от этих принципов недопустим.

В Минкомсвязи изданию подтвердили факт отправки письма, в ФАС подтвердили эту позицию. В "ЭР-Телекоме", "МегаФоне" и МТС заверили, что придерживаются принципов сетевой нейтральности, выработанных совместно с ФАС. "Вымпелком" заявил, что разделяет позицию Минкомсвязи. В "Ростелекоме" отказались от комментариев.

Горелкин при этом настаивает, что от предложенной инициативы принцип сетевой нейтральности не пострадает. "Разумеется, я поддерживаю принцип сетевой нейтральности, и в штатной ситуации разработанный протокол работать не будет", — цитирует его слова издание.