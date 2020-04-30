МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. "Ростелеком" вошел в капитал разработчика решений электронной подписи Sign.Me, говорится в сообщении компании.

"Мы видим значительный потенциал сервиса Sign.Me, поэтому также решили войти с миноритарной долей в капитал компании-разработчика и предусмотрели возможность увеличить свой пакет до контрольного в случае дальнейшего успеха в продвижении продукта на рынке", — отметила старший вице-президент "Ростелекома" Анна Шумейко.

Она также отметила, что дополнение собственной экосистемы цифровых сервисов комплементарными продуктами партнеров является одной из стратегических инициатив компании. Это позволяет охватить потребности в цифровых продуктах населения, бизнеса и государства.

"Мы понимаем, что в непростых условиях пандемии нашим клиентам важны удобные цифровые решения, способные обеспечить возможности удаленной работы в режиме онлайн. Поэтому мы рады предложить широкому кругу наших клиентов простой и универсальный сервис квалифицированной электронной подписи с высоким уровнем безопасности", — заключила Шумейко.

Сервис Sign.Me позволяет работать без специальных ключей доступа (токенов) на любом устройстве и не требует установки дополнительных программ для работы с электронной подписью.