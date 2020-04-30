МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Американская корпорация Apple в первом квартале 2020 года, как и кварталом ранее, стала лидером по мировым поставкам планшетов, поставив 6,9 миллиона штук, говорится в исследовании аналитической фирмы International Data Corporation (IDC).

При этом в годовом выражении показатель снизился на 30,4%. Доля Apple на рынке планшетов сократилась — до 28% с 32,9% годом ранее. Для сравнения: южнокорейская компания Samsung за отчетные три месяца поставила 5 миллиона планшетов (рост на 3,9% в годовом выражении), а ее доля на рынке выросла до 20,2% с 16% в аналогичном периоде годом ранее.

"Apple продолжает лидировать на рынке планшетов, хотя большое количество поставок в течение 2019 года и закрытие заводов в первом квартале из-за COVID-19 привели к тому, что компания произвела меньше устройств, чем ожидалось, что привело к значительному снижению (поставок — ред.) на 30,4%. Тем не менее, компания по-прежнему лидирует на рынке", — говорится в сообщении.

В первой пятерке компаний-производителей планшетов по поставкам оказались также китайские Huawei и Lenovo и американская Amazon. Так, Huawei поставила 3 миллиона планшетов, сократив показатель — на 8,3% в годовом выражении; доля компании достигла при этом 12% против 10,7% в первом квартале 2019 года.

В свою очередь, Lenovo увеличила объем поставок на 1,9%, до 1,6 миллиона штук (доля рынка при этом выросла до 6,4% против 5,2% годом ранее), а Amazon повысила поставки в годовом выражении на 6,4%, до 1,4 миллиона планшетов, доля рынка выросла до 5,8% против 4,5% в отчетном периоде годом ранее.

В целом же общемировые поставки планшетов за первый квартал 2020 года опустились на 18,1% в годовом выражении, до 24,6 миллиона штук. Эксперты связывают это с продолжающейся пандемией коронавируса.