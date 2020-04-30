МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Крупнейший российский сотовый оператор МТС начал публикацию индекса цифровой активности жителей городов-миллионников, который компания формирует на основе обезличенных больших данных, сообщили в пресс-службе оператора.

Для расчета индекса компания проанализировала посещаемость абонентами мобильной связи свыше 29 тысяч сайтов и приложений, как федеральных, так и региональных. Анализировались социальные сети, мессенджеры, онлайн-кинотеатры и сервисы потокового видео, банковские сайты, приложения и финтех-сервисы, ресурсы получения государственных услуг, образовательные платформы, видеоконференцсвязь и сервисы для удаленной работы, интернет-магазины, сервисы доставки еды, телемедицинские сервисы, киберспортивные и геймерские платформы.

В зависимости от того, насколько изменился спрос на цифровые сервисы, сформирован индекс, где значение 5 – это средний уровень 2019 года, а рост или снижение спроса на 25% предполагает шаг на один пункт индекса вверх или вниз.

По состоянию на 29 апреля общий индекс по стране достиг значения 9. Это значит, что количество обращений к цифровым решениям выросло на 85% по сравнению со средними показателями 2019 года.

Максимальный индекс цифровой активности зафиксирован в Приволжском федеральном округе: в Самаре, Казани, Уфе и Нижнем Новгороде он достиг отметки 10. В Москве и Санкт-Петербурге индекс цифровой активности составил 8, — аналитики компании связывают это с высоким уровнем использования онлайн-сервисов в этих городах в 2019 году.

Аналитики пришли к выводу, что жители крупнейших городов России стали значительно чаще пользоваться кино- и видеосервисами: количество обращений к таким ресурсам, как МТС ТВ, Ivi, Окко, YouTube и другим из этой категории выросло почти в 5 раз.

Также люди стали больше времени уделять самообразованию: спрос на образовательные онлайн-ресурсы увеличился в 3,8 раза. В число цифровых решений, спрос на которые вырос более чем вдвое, вошли также киберспортивные и геймерские платформы, интернет-магазины, услуги видеоконференцсвязи и сервисы для удаленной работы, услуги доставки еды.