МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Компания экосистемы Сбербанка VisionLabs создала систему эпидемиологического контроля, которая позволяет бесконтактно измерить температуру одновременно у 40 человек, говорится в сообщении банка.

"Компания экосистемы Сбербанка VisionLabs разработала комплекс эпидемиологического контроля VisionLabs TERMO на базе собственного продукта LUNA PLATFORM для бесконтактного измерения температуры и идентификации объекта измерения. Комплекс, разработанный в России, позволяет автоматически контролировать температуру как входящих в помещение людей, так и уже находящихся на территории", — сказано в сообщении.

Отмечается, что температурная сводка по сотрудникам и гостям отображается в онлайн-режиме, а максимальная погрешность измерения — всего 0,2 градуса. "VisionLabs TERMO способен измерять температуру тела одновременно 40 людям в кадре, что позволяет использовать систему в местах массового скопления", — добавили в банке.

Комплекс может быть интегрирован с городской системой видеонаблюдения или с любыми другими локальными системами видеоконтроля. В случае обнаружения человека с повышенной температурой интегрированный в систему комплекс позволяет моментально отследить его текущее местоположение, а также установить круг лиц, которые вступали с ним в контакт, указывают в банке.

При этом в сообщении подчеркнули, что данный комплекс оснащен модулем, позволяющим интегрироваться с любыми системами контроля и управления доступом на предприятии, который позволит автоматически заблокировать вход человека с повышенной температурой на уровне внутренней пропускной системы.