МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Компания Telegram Group Inc и ее филиал TON Issuer Inc предложили инвесторам получить возмещение в размере 72% первоначальных инвестиций из-за отсрочки запуска проекта Telegram Open Network (TON) или же дождаться 30 апреля 2021 года и получить вместе с токенами 110% своих инвестиций, либо если власти не "закроют" проект, либо за счёт продажи акций компании, говорится в имеющемся в распоряжении РИА Новости письме компаний инвесторам.

Telegram в начале 2018 года сообщил о разработке блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) c собственной криптовалютой Gram. За два закрытых инвестраунда в феврале и марте 2019 года компания привлекла 1,7 миллиарда долларов примерно от 200 инвесторов. Но в октябре Комиссия по ценным бумагам и рынкам (SEC) США сообщила, что подала иск к Telegram и ее филиалу в связи с проведенным ICO. По ее мнению, компания не зарегистрировала должным образом размещение криптовалюты, тем самым нарушив закон о ценных бумагах.

Ведомство потребовало, чтобы суд признал факт нарушения, наложил штрафные санкции на Telegram Group Inc и ее филиал TON Issuer Inc и взыскал полученные ими средства в пользу государства. Telegram в связи с этим решила отложить запуск блокчейн-платформы и криптовалюты до завершения суда в США, а именно до сегодняшнего дня. А месяц назад американский суд отказал компании Telegram в апелляции на временный запрет передавать Gram покупателям.

"К сожалению, в свете недавнего решения окружного суда США мы не можем выдать вам Gram до 30 апреля. В соответствии с условиями соглашения о покупке, мы должны предоставить вам сумму возмещений. Таким образом, мы соблюдаем оглашенный вам в октябре 2019 года наш план погашения 72% ваших первоначальных инвестиций. В знак благодарности за ваше доверие к TON мы также предлагаем вам альтернативный вариант — получения 110% ваших первоначальных инвестиций к 30 апреля 2021 года, что на 53% выше суммы возмещения", — говорится в письме.

"Документы, подробно описывающие этот вариант, включая кредитный договор, будут вскоре предоставлены тем, кто проявит интерес", — указывается там же. Согласно этому плану, Telegram продолжает переговоры с властями США о проекте TON, и если компания не получит разрешения от властей до 30 апреля 2021 года, то она погасит долг перед инвесторами за счет выручки от продажи собственного капитала компании, которая в настоящее время принадлежит ее основателю Павлу Дурову. Компания теперь ожидает ответа инвесторов к концу недели по электронной почте.