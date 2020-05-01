МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Чтобы ваш телефон не попал в "черный список" производителя или оператора связи, при его покупке надо проверить IMEI-код, рассказал агентству "Прайм" директор "Кселла" Алексей Буянов.

Каждый телефон имеет уникальный идентификатор устройства в сети — IMEI и МАС-адрес, что позволяет оператору идентифицировать устройство и отключить его в случае необходимости, поэтому при покупке телефона лучше не рисковать.

Многие производители предлагают при регистрации в сети любого оператора отслеживать по базам данных "черный список" IMEI-кодов украденных телефонов.

"Это международный идентификатор мобильных устройств, который определяется оператором, когда телефон выходит в сеть", — пояснил специалист. Если у "серого" смартфона корректный IMEI, то владелец сможет зарегистрировать его и пользоваться им без каких-либо проблем, как и любой другой абонент, добавил он.

"Что касается рисков, то Samsung, к примеру, имеет отработанную систему блокировки телефонов, находящихся в "черном списке" — фактически, смартфон после блокировки становится абсолютно нефункциональным. Соответственно, при приобретении телефона лучше не рисковать и проверить IMEI-код", — сказал Буянов. Главное, чтобы серийный номер был зарегистрирован в системе, но также он должен быть одинаковым на аккумуляторе, коробке и гарантийном талоне.

По словам эксперта, cейчас есть планы по борьбе с нелегальными смартфонами. Так, власти собираются ввести систему сертификации телефонов через привязку у операторов IMEI-кода к контракту конкретного абонента. К примеру, такая регистрация уже практикуется в Казахстане, где для работы в сети любого оператора обязательна регистрация в базе данных идентификационных кодов в связке номер+ИИН и IMEI-код телефона.

Газета "Коммерсант" ранее сообщила со ссылкой на законопроект группы сенаторов, что обязательная платная регистрация мобильных устройств по заводскому номеру (IMEI) может быть введена в России с 1 июля 2021 года. В марте глава Россвязи Олег Духовницкий говорил, что регистрацию смартфонов по IMEI можно запустить "достаточно быстро".

При этом с регистрацией старых устройств возможны проблемы – часть из тех, что уже находятся у граждан на руках, ввезены в Россию нелегально, не проходили сертификацию. Есть и китайские смартфоны, недорогие модели которых ввозятся серым импортом и имеют всего один IMEI на партию. Их блокировка является нарушением прав граждан – ведь они добросовестно приобрели такие модели, когда это не было запрещено законом. Возможно, часть смартфонов, находящихся на руках у граждан, будет зарегистрирована бесплатно. То же коснется устройств, закупленных для государственных или муниципальных нужд.