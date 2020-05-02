МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Чтобы убрать свой профиль из публичной плоскости достаточно написать в техподдержки всех сервисов, но полностью технически удалить данные о себе невозможно, рассказал агентству "Прайм" гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин.

"Сегодня в России действуют законы "Об информации" и "О персональных данных" и согласно им, гражданин имеет право обратиться в компанию, которая осуществляет обработку данных, с просьбой ее прекратить", — пояснил он.

Официально нужно отправить письмо от гражданина в адрес компании, но технически это можно сделать, связавшись с техподдержкой, добавил эксперт.

"Есть несколько "но". Во-первых, компания должна прекратить обработку данных не сразу, а по истечении определенного периода, в течение которого доступ к информации могут получить правоохранительные органы. Во-вторых, компании часто затягивают этот процесс технически, из-за чего данные могут быть не удалены из базы, а просто полностью скрыты из публичного пространства", — объяснил Щельцин.

Пакет антитеррористических законов (так называемый "пакет Яровой"), в том числе, обязывает операторов связи и интернет-компании хранить информацию о содержании разговоров и переписки пользователей. С 1 июля 2018 года операторы обязаны хранить голосовой трафик и текстовые сообщения в течение 6 месяцев, с 1 октября — интернет-трафик пользователей в течение 30 суток, а далее в течение 5 лет наращивать емкости для хранения на 15% ежегодно.

"Также можно удалить не только первоисточник хранения информации, но и посредством закона о "праве на забвение" повлиять на агрегаторы, которые могут продолжать показывать информацию, даже если на оригинальном сайте она убрана. Нужно написать заявление непосредственно в поисковики", — добавил Щельцин.

Воспользоваться законом можно, если поисковая система предоставляет ссылки на сайты с недостоверной, неактуальной информацией о заявителе, а также информацию о привлечении его к уголовной ответственности в случае истечения срока давности или погашения судимости.

"В целом, нужно просто сообщать меньше контактных и персональных данных тем порталам, которым вы не доверяете. Как правило, чтобы воспользоваться основными функциями, достаточно имени. А вот телефон или почту удалить из публичного пространства гораздо сложнее", — резюмировал Щельцин.

Более 64% россиян пытались удалять с сайтов или из социальных сетей информацию о себе, выяснила "Лаборатория Касперского". Из тех, кто ничего не удалял, около 40% не решились на это, потому что не знали, как именно это сделать.​