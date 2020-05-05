ВАРШАВА, 5 мая — ПРАЙМ. Компания Microsoft планирует инвестировать миллиард долларов в цифровую трансформацию Польши, говорится в сообщении компании.

План предполагает "долгосрочные инвестиции в повышение квалификации, сильные локальные партнерские отношения, поддержку цифровых преобразований и доступ к новейшим облачным технологиям", — говорится в сообщении.

Основой этого плана является "открытие нового региона дата-центр Microsoft в Польше, в рамках глобальной инфраструктуры облачных вычислений, который должен обеспечить государственной экосистеме стартапов, предпринимателей, компаний и государственных учреждений доступ к безопасным услугам облачных вычислений корпоративного класса".

Microsoft и национальный облачный оператор подписали стратегическое соглашение, целью которого является предоставление экспертных знаний в области цифровой трансформации и широкого доступа к облачным решениям для всех отраслей и предприятий в Польше.

"Я глубоко верю, что инвестиции Microsoft в Польше будут важны для предприятий, государственных учреждений и системы образования и позволят им цифровую трансформацию и реализацию новых стандартов работы. Наша главная цель — ускорить превращение Польши в технологический центр для региона Центральной и Восточной Европы", — заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.