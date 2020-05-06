МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Американская компания Apple начнет 22 июня даст старт Всемирной конференции для разработчиков (Worldwide Developers Conference, WWDC). как сообщается на сайте компании, конференция будет проходить в течение недели в онлайн-режиме.

"Apple объявила, что WWDC пройдет с 22 июня в виртуальном формате бесплатно для всех разработчиков, которые скачают приложение Apple Developer и зайдут на соответствующий веб-сайт", — отмечает американская компания.

В планах — познакомить сообщество в составе свыше 23 миллионов разработчиков по всему миру с будущими обновлениями операционной системы iOS, планшетных компьютеров, ноутбуков, телевидения и наручных часов бренда.

Провести конференцию в новом формате компанию заставили последствия пандемии коронавируса, который затронула многие страны по всей планете.

Всемирная конференция для разработчиков Apple традиционно проводит в городе Сан-Хосе (штат Калифорния, США) в начале июня. На ней эксперты компании представляют новые устройства и программные продукты, которые будут доступны покупателям в текущем году.

В 2020 году WWDC пройдет в 31-й раз, в онлайн-формате — впервые.