МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Число мошеннических ресурсов в интернете в первом квартале 2020 года выросло в два раза, а количество попыток перехода пользователей на подобные сайты — в 10 раз, почти до 15 миллионов, говорится в отчете "Лаборатории Касперского".

"В интернете выросло количество скама — онлайн-мошенничества. Так, в первом квартале 2020 года число скам-ресурсов выросло вдвое (по сравнению с аналогичным периодом 2019 года): эксперты компании нашли почти 10 тысяч таких страниц. При этом количество попыток перехода пользователей на подобные сайты выросло примерно в десять раз — почти до 15 миллионов….В случае, если бы каждая заблокированная попытка перехода на скамерскую страницу повлекла за собой обман хотя бы одного пользователя, то потенциальная сумма ущерба в первом квартале 2020 года могла превысить три миллиарда рублей", — говорится в документе.

Скам — это мошеннические рассылки и объявления, в которых пользователям обещают крупное денежное вознаграждение за прохождение опроса или участие в голосовании. Чтобы получить деньги, человеку необходимо оплатить "комиссию" или "закрепительный платеж" в размере порядка 200 рублей. Однако в результате пользователь не получит никаких выплат, а "комиссия" перейдет злоумышленникам. В дополнение человек рискует сохранностью своих платежных данных, которые он может ввести для перевода "комиссий".

"Мы уже в марте наблюдали в русскоязычном сегменте интернета сообщения, в которых пользователям предлагали якобы различные компенсации в связи с коронавирусом, для этого нужно было лишь оплатить небольшую комиссию. Мы призываем пользователей проверять любую информацию из интернета, в том числе и щедрые предложения от крупных брендов", — прокомментировала старший контент-аналитик "Лаборатории Касперского" Татьяна Сидорина.

Государственные лотереи как крупный экономический институт также попали в поле зрения злоумышленников — в первом квартале 2020 года только "Лаборатория Касперского" обнаружила 219 псевдолотерейных мошеннических ресурсов. "Помните, что невозможно выиграть в лотерею, не купив лотерейный билет! А если ваш билет выиграл, вы сначала получаете выигрыш и только потом платите налог. Более того, налоги с выигрышей свыше 15 тысяч рублей распространитель государственных лотерей выплачивает самостоятельно, выступая налоговым агентом", — приводятся в сообщении слова операционного директора "Столото" Варвары Басанович.

Чтобы не стать жертвой мошенников, "Столото" и "Лаборатория Касперского" рекомендуют пользователям проверять, с каких номеров и адресов приходят сообщения о выигрышах и предложениях, игнорировать письма с сомнительных адресов и не переходить по ссылкам в таких письмах. Пользователям также рекомендуется не переводить средства до получения выигрыша, установить надежное защитное ПО с актуальными базами фишинговых сайтов и спама, и по возможности сообщать о мошенничестве в форме обратной связи на сайте распространителя лотерей.