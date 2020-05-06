ЕРЕВАН, 6 мая — ПРАЙМ. Холдинг Veon (контролирует российский "Вымпелком", бренд "Билайн") вышел из переговоров о продаже своего бизнеса в Армении местной телекоммуникационной компании Ucom, говорится в сообщении на сайте холдинга.

Ранее головной офис Veon сообщал, что ведет переговоры с Uсom о продаже своего бизнеса в Армении — компании "Веон Армения". В заявлении отмечалось, что обсуждения могут привести или не привести к сделке. Эту информацию позднее подтвердили как в Uсom, так и вице-премьер Армении Тигран Авинян.

"Veon отказался от переговоров с ЗАО "Ucom" относительно возможной сделки с участием ее операционной компании в Армении, информация о которых была обнародована 15 января 2020 года", — говорится в сообщении Veon в среду.

Заявление сделано на фоне уголовного преследования в Армении соучредителя ГК "Галакси", председателя совета директоров компании Ucom Гургена Хачатряна.

Суд в Ереване 3 мая принял решение об аресте Хачатряна, он объявлен в розыск. Его адвокаты сообщали, что ему вменяется содействие в получении взятки. Защита утверждает, что указанная в обвинении сумма – не взятка, а заем. Сам Хачатрян в конце апреля распространил заявление, в котором утверждал, что его вынуждают продать компанию Ucom на невыгодных условиях.

Гурген Хачатрян – сын экс-министра финансов и бывшего главы комитета по госдоходам Армении Гагика Хачатряна, которого власти обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. Служба нацбезопасности Армении, не называя имен, сообщала, что располагает сведениями о взятке в размере 22,4 миллиона долларов, данной гендиректором крупного концерна бывшему руководителю комитета по госдоходам, который позднее занял пост министра финансов.

Прежний гендиректор Ucom Айк Есаян сложил свои полномочия, часть сотрудников заявила о намерении уйти вместе с ним. По данным Sputnik Армения, проблемы возникли в совете директоров из-за возможного слияния Ucom и "Веон Армения".