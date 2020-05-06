МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. АО "Роснано" и ПАО "Газпром нефть" вошли в состав учредителей АНО "Цифровая экономика", сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.

Решение о принятии было принято на собрании учредителей организации.

"Вступление "Роснано" в состав учредителей объединит все институты развития на площадке "Цифровой экономики" с целью развития цифровых технологий совместно с бизнесом и государством. Рассчитываем, что вхождение "Газпром нефти" в состав учредителей АНО "Цифровая экономика" повысит экспертизу нашей организации в цифровизации промышленности и энергетики, являющихся важнейшими отраслями экономики нашей страны", — прокомментировал генеральный директор АНО "Цифровая экономика" Евгений Ковнир.

В настоящее время в состав учредителей организации наряду с правительством РФ входят "1С", Агентство стратегических инициатив (АСИ), ВТБ, "Вымпелком", "ВЭБ Инновации", Qiwi, "Мегафон", МТС, "Почта России", "Рамблер", "Росатом", "Ростелеком", "Ростех", "Открытая мобильная платформа", Сбербанк, "СКБ-Контур", фонд "Сколково", "ЭР-Телеком", "Яндекс", Mail.Ru Group, РЖД и РВК.

АНО "Цифровая экономика" создано в сентябре 2017 года. Организация должна формировать запросы от бизнеса, проводить мониторинг программы "Цифровая экономика", оценивать эффективность ее реализации, а также готовить предложения по основным направлениям развития цифровой экономики.