МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Чистая прибыль МТС по РСБУ за 2019 год составила 64,612 миллиарда рублей, что в семь раз превосходит аналогичный показатель 2018 года, следует из отчета компании.

Выручка МТС выросла на 3,3% в годовом выражении — до 342,123 миллиарда рублей. Валовая прибыль увеличилась на 3,9%, до 180,157 миллиарда рублей, прибыль от продаж — на 2,1%, до 96,203 миллиарда рублей. Прибыль до налогообложения выросла почти в четыре раза — до 79,838 миллиарда рублей.

Себестоимость продаж увеличилась на 2,6% и составила 161,966 миллиарда рублей. Коммерческие расходы выросли на 7,2%, до уровня в 50,084 миллиарда рублей. Управленческие расходы составили 33,87 миллиарда рублей, увеличившись на 4,4%.

Долгосрочные обязательства МТС по состоянию на 31 декабря 2019 года сократились на 19,8% по сравнению с концом 2018 года — до 445,834 миллиарда рублей, краткосрочные — выросли на 30,7%, до 236,992 миллиарда рублей.

МТС — крупнейший российский оператор мобильной связи. Основной акционер — АФК "Система" Владимира Евтушенкова, владеющая 44,36% уставного капитала оператора (с учетом косвенного владения через подконтрольные компании — 55,64% акций, доля эффективного участия — 50,007%).