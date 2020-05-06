МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Киберспортивные и геймерские сервисы вышли в РФ на первое место среди онлайн-решений, спрос на которые на протяжении праздничных дней увеличился максимально, говорится в сообщении МТС со ссылкой на данные публикуемого сотовым оператором индекса цифровой активности.

В конце апреля МТС начал публикацию индекса цифровой активности жителей городов-миллионников. Для расчета индекса компания проанализировала посещаемость абонентами мобильной связи свыше 29 тысяч сайтов и приложений, как федеральных, так и региональных. Анализировались соцсети, мессенджеры, онлайн-кинотеатры и сервисы потокового видео, банковские сайты, приложения и финтех-сервисы, ресурсы получения госуслуг, образовательные платформы, видеоконференцсвязь и сервисы для удаленной работы, интернет-магазины, сервисы доставки еды, телемедицинские сервисы, киберспортивные и геймерские платформы.

В зависимости от того, насколько изменился спрос на цифровые сервисы, сформирован индекс, где значение 5 – это средний уровень 2019 года, а рост или снижение спроса на 25% предполагает шаг на один пункт индекса вверх или вниз.

По состоянию на 5 мая и на протяжении праздничных дней общий индекс по стране оставался на уровне 9, это значит, что количество обращений к цифровым решениям выросло по сравнению со средними показателями 2019 года на 87%. Самый высокий индекс по-прежнему зафиксирован в Приволжском федеральном округе: в Самаре, Казани, Уфе и Нижнем Новгороде, там индекс достиг отметки 10. В Москве и Санкт-Петербурге индекс цифровой активности на уровне 8.

"В праздничные дни жители крупнейших городов России стали намного активнее пользоваться киберспортивными и геймерскими платформами: в 6,2 раза выросло количество обращений к таким ресурсам, как Twitch.tv, worldofwarcraft.com, worldoftanks.ru, mafiaonline.ru, WASD.TV, battle.net и другим из категории игровых. Люди используют многопользовательские игры и стриминговые платформы в том числе для общения друг с другом", — отмечают аналитики компании.

Кроме того, продолжил расти спрос на онлайн-кинотеатры и сервисы потокового видео, такие как МТС ТВ, IVI, ОККО, YouTube и другие – в этой категории по сравнению со средними показателями 2019 года количество обращений к сервисам выросло почти в пять раз. Существенно снизилось в праздничные дни, но все еще превышает данные 2019 года, использование услуг видеоконференцсвязи и сервисов для удаленной работы и посещение образовательных онлайн-ресурсов.