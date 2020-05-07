МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Выручка VEON Ltd. (ранее — Vimpelcom Ltd.), владеющего российским ПАО "Вымпелком" (бренд "Билайн"), в первом квартале 2020 года по МСФО снизилась на 1,3% в годовом выражении — до 2,097 миллиарда долларов с 2,124 миллиарда долларов, следует из отчетности компании.

Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, в первом квартале составила 108 миллионов долларов, снизившись в 4,6 раза в годовом выражении. Показатель EBITDA в первом квартале составил 920 миллионов долларов, уменьшившись на 29,1% со 1,298 миллиарда долларов.

Чистый долг снизился на 6,3% — до 7,741 миллиарда долларов.

VEON отозвала прогноз по финансовым показателям на 2020 год в связи с неопределенностью вокруг коронавируса, говорится в финансовой отчетности компании за первый квартал.

"Учитывая сохраняющуюся неопределенность, связанную с пандемией COVID-19 и ее вероятным влиянием на финансовые показатели группы в ближайшие кварталы, мы считаем, что более нецелесообразно давать финансовые прогнозы на 2020 год", — говорится в сообщении.