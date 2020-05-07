МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Совет директоров "Мегафона" рекомендовал не выплачивать дивиденды по результатам 2019 года, следует из материалов компании.

"Рекомендовать годовому общему собранию акционеров общества чистую прибыль общества, полученную по результатам 2019 финансового года, не распределять; дивиденды не объявлять и не выплачивать" — говорится в сообщении.

Годовое собрание акционеров компании состоится 8 июня в форме заочного голосования, реестр на участие в нем закроется 17 мая.

"Мегафон" не выплачивал дивиденды по результатам 2017 и 2018 годов. По итогам 2016 года компания выплатила акционерам 19,995 миллиарда рублей (32,25 рубля на одну обыкновенную акцию).