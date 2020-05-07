МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Сотовый оператор "Вымпелком" (торговая марка "Билайн") в первом квартале 2020 года закрыл более 300 собственных салонов связи в России и рассматривает дальнейшее сокращение низкорентабельных офисов, говорится в сообщении оператора.

"В течение I квартала 2020 года было закрыто более 300 собственных розничных магазинов компании, общее число закрытых салонов за последние 9 месяцев составило около 500 магазинов", — уточняется в сообщении.

Отмечается, что в рамках инициативы по повышению эффективности розницы компания запланировала закрыть около 600 собственных салонов связи в течение 2019-2020 годов для перенаправления фокуса и усилий на развитие онлайн-ритейла.

В конце сентября тогдашний гендиректор "Вымпелкома" Василь Лацанич сообщал, что считает целесообразным сокращение числа салонов розничных сетей сотовых операторов на 25%, что позволит повысить эффективность их работы.

"Вымпелком" — один из самых больших в России сотовых операторов. Компания принадлежит холдингу VEON Ltd. (прежнее название Vimpelcom Ltd.), крупнейший акционер которого — LetterOne Михаила Фридмана (47,9%).