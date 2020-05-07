МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Выручка сотового оператора "Вымпелком" (торговая марка "Билайн", входит в холдинг VEON) по МСФО в первом квартале 2020 года снизилась на 2,6% — до 67,5 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.

Показатель EBITDA снизился на 8,9% — до 28,1 миллиарда рублей. Рентабельность по EBITDA снизилась до 41,8% с 44,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Снижение показателя EBIDTA на 8,9% в I квартале 2020 года было вызвано сокращением доходной части и ростом расходов на содержание и эксплуатацию сети, вызванного активным строительством и расширением сети, частично это увеличение расходов было компенсировано более низкими коммерческими расходами, связанными с закрытиями более 300 магазинов собственной розницы", — отмечается в сообщении.

Капзатраты снизились 30,7% — до 12,1 миллиарда рублей. Доходы от услуг мобильной связи составили 58,1 миллиарда рублей (снижение на 4,2%), от услуг фиксированной связи – 9,2 миллиарда (рост на 8,6%).

Сервисная выручка в мобильном сегменте сократилась на 4,4%, до 52,5 миллиарда рублей, за счет снижения выручки от международного роуминга и негативного влияния преобладания безлимитных тарифов. Частично это снижение было компенсировано ростом на 7,2% фиксированной выручки за аналогичный период. В результате вызовов, связанных с конкурентной ситуацией на рынке, уровнем эффективности розничной сети, а также снижением количества мигрантов в базе в первом квартале 2020 года, абонентская база компании сократилась на 1,4% по сравнению c показателями аналогичного периода прошлого года.

"Вымпелком" — один из самых больших в России сотовых операторов. Компания принадлежит холдингу VEON Ltd. (прежнее название Vimpelcom Ltd.), крупнейший акционер которого — LetterOne Михаила Фридмана (47,9%).