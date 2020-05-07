МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) получил разрешение на применение российско-японской системы диагностики коронавирусной инфекции COVID-19 производства компании EMG во Франции, говорится в сообщении фонда.

"Система была протестирована и сертифицирована специалистами Национального центра изучения вирусных респираторных инфекций при Институте Пастера, которые 5 мая выдали положительное заключение на использование мобильных мини-лабораторий и реагентов во Франции. Таким образом, Франция стала первой страной в Европе, которая одобрила применение мобильных мини-лабораторий компании EMG. Ранее Австрия разрешила использование реагентов EMG в своих ПЦР-лабораториях", — отмечается в сообщении.

MSE Group, компания-партнер EMG, представляющая ее интересы в Европе, официально начала оказывать содействие крупнейшим компаниям Франции в тестировании сотрудников. MSE Group планирует обеспечить поставку до 100 мобильных лабораторий и провести 500 тысяч тестов во Франции в течение следующих двух месяцев. Сейчас MSE Group ведет переговоры с компаниями из фармсектора и сферы обслуживания (услуги, связанные с визитом сотрудников домой к клиентам), а также с лабораториями для расширения масштабов тестирования во Франции.

Первым клиентом, закупившим 12 мобильных мини-лабораторий EMG, стала компания Orange Marine — подразделение крупнейшего французского телекоммуникационного холдинга Orange.

Системы диагностики EMG адаптированы как для стационарных лабораторий, так и для не имеющих аналогов в мире портативных мини-лабораторий (два небольших чемодана) и готовы к применению повсеместно. Заказы на более чем 2 миллиона тестов EMG уже разместили 40 крупнейших российских компаний. Производство тестов осуществляется на территории РФ. Глобальный спрос на тесты EMG превышает в настоящее время 20 миллионов единиц.

"Одобрение, полученное от одного из крупнейших мировых научно-исследовательских центров, является дополнительным знаком качества российско-японской системы, которая уже зарекомендовала свою эффективность в России и на Ближнем Востоке. … Мобильные тест-системы EMG позволяют крупным европейским корпорациям продолжать работу в условиях пандемии, сохраняя при этом рабочие места", — приводит фонд слова своего гендиректора Кирилла Дмитриева.