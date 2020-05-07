МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Совет директоров "Мегафона" утвердил список кандидатов в новый состав совета для избрания на годовом собрании акционеров, которое пройдет 8 июня в форме заочного голосования, говорится в сообщении компании.

В список включены семь кандидатов на семь мест в совете, из них лишь двое входят в его нынешний состав: заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО "ХК ЮэСэМ" (структура USM – владелец 100% акций "Мегафона") Евгений Быстрых (сейчас возглавляет совет) и управляющий директор, руководитель дирекции по телекоммуникационным проектам ООО "ХК ЮэСэМ" Максим Анипкин.

Остальные пять кандидатов в совет директоров "Мегафона" ранее не входили в него. Это, в частности, основатель и глава "ИКС Холдинга" (USM договорилась о покупке 100% "ИКС Холдинга") Антон Черепенников, гендиректор USM Иван Стрешинский, главный исполнительный директор киберспортивного холдинга ESforce (принадлежит Mail.ru Group) Эмин Антонян, бывший гендиректор "Магнита" Хачатур Помбухчан, CEO эмиратского мобильного оператора Du Йохан Деннелинд.

Также акционерам будет предложено расширить состав правления, включив в него директора по правовым вопросам "Мегафона" Сергея Переверзева.

"Мегафон" — один из крупнейших в РФ операторов связи. По итогам 2019 года компания обслуживала 75,2 миллиона абонентов мобильной связи. "ЮэСэМ Телеком" владеет 100% акций "Мегафона".