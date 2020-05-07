ЛОНДОН, 7 мая — ПРАЙМ. Испанская телекоммуникационная компания Telefonica и британская Liberty Global договорились о слиянии операторов О2 и Virgin Media в Великобритании, объем сделки составит 38 миллиардов фунтов стерлингов, говорится в совместном заявлении компаний.

"Telefonica и Liberty договорились объединить свои телеком-активы в Великобритании (Telefonica UK и Virgin Media UK)", — говорится в сообщении компаний. Предполагается, что в результате сделки будет создано совместное предприятие с равными долями участия двух акционеров. Общая рыночная стоимость объединенной компании составит 38 миллиардов фунтов стерлингов.

В рамках сделки Liberty Global выплатит Telefonica денежные средства в размере 2,5 миллиарда фунтов стерлингов, чтобы выровнять долю владения в объединенной компании. Ожидается, что сделка будет завершена в середине 2021 года после одобрения регулирующих органов.

O2 обслуживает в Британии около 34 миллионов пользователей, Virgin Media — около 6 миллионов пользователей широкополосного и кабельного телевидения и около 3 миллионов клиентов мобильной связи.

В 2016 году Telefonica пыталась провести слияние О2 с оператором Three UK, однако сделка была заблокирована европейским регулятором.

Основанная в 1924 году и базирующаяся в Испании компания Telefonica — один из лидеров в телекоммуникационном секторе, работает в Европе, Африке и Латинской Америке. Штат компании насчитывает около 127 тысяч человек. Штаб-квартира находится в Мадриде.