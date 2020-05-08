МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Американская компании Facebook разрешит своим сотрудникам работать из дома до конца 2020 года, сообщил телеканал CNBC со ссылкой на представителя компании.

"Facebook позволит любым сотрудникам, которые могут выполнять свою работу удаленно, продолжать делать это", — говорится в сообщении. Отмечается, что Facebook на фоне пандемии запускает приложение для детей еще в 70 странах

В прошлом месяце глава Facebook Марк Цукерберг также объявил, что компания не будет проводить собраний более 50 человек, по крайней мере, до июля 2021 года.

Ранее другие СМИ сообщали, что на подобные меры пойдет и Google. Сотрудникам, которым необходимо будет вернуться в офис, смогут это сделать в начале июля. При этом в офисах будут введены усиленные меры безопасности во избежание вспышки заболевания. Однако, большинство сотрудников, которые могут выполнять свою работу из дома, смогут трудиться удаленно до конца года.

Как и в случае большинства компаний, сотрудники Facebook и Google работали из дома, чтобы помочь замедлить распространение нового коронавируса. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,6 миллиона случаев заболевания, более 254 тысяч человек скончались.