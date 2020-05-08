МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. "Лаборатория Касперского" сообщила о массовых хакерских атаках на сайты, созданных на базе WordPress.

Российские сайты, которые созданы на бесплатном домене WordPress, подверглись массовой хакерской атаке, сообщил старший антивирусный эксперт компании "Лаборатория Касперского" Денис Легезо. С начала 2020 года, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, количество атак выросло вдвое. С начала года с вредоносными атаками сайтов на WordPress столкнулись 730 тысяч пользователей в российском сегменте интернета.

Наибольшему количеству атак подверглись пользователи из доменной зоны.ru.

Хакеры в своей работе использовали 38 000 уникальных адресов.

"Злоумышленники использовали набор уже известных уязвимостей в плагинах, которые были найдены с помощью массового сканирования", — рассказал Легезо РБК.

Вредоносный софт, в случае обнаружения бреши в защите сайта, оставляет за собой возможность полностью управлять платформой.

Легезо добавил, что зачастую такие атаки нужны для того, чтобы скомпрометировать сайт: загрузить на ресурс вредоносное ПО, проводить фишинговые и DDoS-атаки с его домена.

С переходом многих сотрудников в России на удаленную работу распространение таких атак стало заметно выше.