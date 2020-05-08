МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Россия в 2019 году стала мировым лидером по объему размещения мошеннических интернет-ресурсов, сместив с этой позиции США, говорится в отчете международной компании, специализирующейся на предотвращении кибератак, Group-IB. Эта фирма, в числе прочих, направляет требование регистраторам доменных имен о блокировке (снятии с делегирования) домена.

"2019 год ознаменовал собой смену страны-лидера по хостингу фишинговых ресурсов: США (27%), которым принадлежало первенство на протяжении последних нескольких лет, уступили место России (34%). Обладатель третьего места на этом пьедестале остался неизменным – Панама является обладательницей "бронзы", на нее пришлось 8% блокировок", — говорится в документе.

В топ-10 стран также вошли Германия, ЮАР, Великобритания, Нидерланды, Канада, Малайзия и Франция.

В целом в 2019 году по требованию компании было заблокировано более 14 тысяч фишинговых ресурсов в глобальной сети (в три раза больше, чем в 2018 году), при этом основное число блокировок – 8506 – пришлось на второе полугодие.

Фишинг — способ кражи конфиденциальной информации (паролей, данных кредитных карт, информации из соцсетей) через массовую рассылку электронных писем (спам), а также сообщений якобы от имени финансовых и госучреждений, соцсетей или через фальшивые сайты. Зачастую злоумышленники имитируют официальный сайт известного бренда с использованием аналогичного домена или URL-адреса.

Group-IB может требовать блокировки ресурсов как компетентная организация, которая сотрудничает с Координационным центром доменов RU/.РФ. Информацию о ресурсах с противоправным контентом в КЦ и аккредитованным регистраторам доменных имен предоставляют так называемые компетентные организации, сотрудничающие с КЦ. На сегодня таких организаций 10, среди них — "Лаборатория Касперского", Group-IB, Роскомнадзор, Банк России и ряд других. Любой пользователь может сообщить об обнаруженном им случае неподобающего использования доменного имени на горячую линию одной из этих организаций.