МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Платежная система Mastercard рекомендовала российским банкам увеличить лимит совершения операций без ввода пин-кода с 1 тысячи до 5 тысяч рублей, с копией письма платежной системы ознакомились РИА Новости.

"7 мая 2020 года… изменение лимита бесконтактных транзакций для Российской Федерации", — говорится в письме Mastercard.

В письме не указан размер рекомендованного лимита, однако, как пояснил РИА Новости один из источников на финансовом рынке, для России он составляет 5 тысяч рублей. Данное изменение не касается бесконтактных транспортных транзакций.

Visa увеличила максимальную сумму платежа без ввода пин-кода по картам российских банков до 3 тысяч рублей еще в апреле прошлого года. Этот лимит носит рекомендательный характер, и в его пределах банки сами могут устанавливать порог для совершения операции без ввода пин-кода. Бесконтактный лимит третьей по популярности у россиян системы — "Мир" — составляет 1 тысячу рублей.