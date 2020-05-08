МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Минкомсвязь РФ предупредила правительство о том, что IT-отрасль может оказаться убыточной уже во втором квартале 2020 года, если не будут предприняты меры поддержки, разработанные ведомством, следует из письма, направленного министерством в аппарат правительства и Минэкономразвития (копия письма имеется в распоряжении РИА Новости).

Ранее Минкомсвязью совместно с профильными отраслевыми предприятиями был разработан комплекс антикризисных мер. В частности, снижение НДС до 0% со второй половины 2020 до 2024 года; снижение налога на прибыль с 20 до 12% со второй половины 2020 до 2024 года; рассрочка на 3 года по уплате НДФЛ за вторую половину 2020 года; снижение страховых взносов до 0% от фонда зарплаты во второй половине 2020 года.

По мнению ведомства, в случае, если меры поддержки не будут применены, отрасль ожидает стагнация. А именно, валовая добавленная стоимость (ВДС) отрасли IT снизится почти на 100 миллиардов рублей по сравнению с 2019 годом (падение на 10% в номинальном и на 15% в реальном выражениях). Средняя численность работников сферы IT во втором полугодии 2020 года снизится на 27 тысяч человек относительно уровня прошлого года и вернется к докризисному уровню только к 2024 году.

Кроме того, в министерстве считают, что во втором квартале 2020 года снизится интенсивность инвестиций до 4% с 11% в 2019 году. "Высокая кредитная нагрузка (более 216 миллиардов рублей на конец 2019 года по крупным и средним организациям отрасли) будет дополнительным негативным фактором для развития отрасли в условиях кризиса. Прибыль от продаж уже во втором квартале 2020 года может снизиться до нуля, что приведет к отрицательной чистой прибыли после выплаты процентов по кредитам и других отчислений", — уточняется в документе.

В Минкомсвязи полагают, что при условии реализации мер поддержки появятся дополнительные средства, которые будут направлены на инвестиции в основной капитал, сохранение в текущем году и увеличение с 2021 года средней численности работников индустрии при сохранении достойного уровня оплаты труда, а также на стимулирование спроса за счёт снижения цен на продукцию отрасли.

Помимо влияния на отрасли IT, развитие в результате реализации мер окажет позитивный эффект на другие отрасли экономики. В частности, на строительство, электроэнергетику, транспорт, торговлю и другие. В целом, суммарная дополнительная ВДС составит 7,5 триллиона рублей за 2020-2024 годы и обеспечит создание и сохранение около 1,7 миллиона рабочих мест к 2024 году.