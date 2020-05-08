8 мая — Dow Jones. Технологические компании: кто они – злодеи или герои? Подавляют или предоставляют возможности? Риски, связанные с технологиями, в последнее время раздражают потребителей, которые, тем не менее, наслаждаются их теплыми объятиями.

Однако пандемия нарушила этот баланс, по крайней мере на время. Предписания соблюдать карантин – в той или иной степени – привели к самоизоляции мира. Эти меры, похоже, заставили нас еще больше восхищаться все теми же технологическими платформами, которые еще совсем недавно пользователи с таким удовольствием ненавидели.

Хотя публичные технологические компании все чаще становятся лидерами в составе индекса S&P 500, а финансовые средства до последнего времени свободно текли в частные стартапы, активно обсуждались и их угрозы. Сразу несколько крупных технологических игроков стали объектами антимонопольных расследований и государственных проверок, касающихся вопросов защиты личной информации. Согласно опросу, проведенному Pew Research Center всего 10 месяцев назад, отношение потребителей к крупным технологическим фирмам было неоднозначным: только 50% опрошенных считали, что технологии оказывают позитивное влияние в США.

Социальные сети в последнее время демонизировались из-за случаев взломов баз данных и фейковых новостей. В эпоху экономики свободного заработка платформы критикуются из-за низких зарплат и отсутствия пакетов льгот для сотрудников. Вопросы безопасности вызвали в отрасли жаркие дебаты насчет того, должны ли технологические платформы быть только торговыми посредниками, или они должны взять на себя ответственность за безопасность своих пользователей по обе стороны сделки. Эти вопросы нельзя назвать простыми, и на сегодняшний день практически ни один из них не решен.

И вдруг внезапно услуги многих из этих компаний стали считаться критически важными и даже потенциально спасающими жизнь. Учитывая, что "реальная" социальная жизнь свелась на нет, соцсети взяли такой старт, как будто были созданы только вчера. Пользователи стали покидать Facebook в 2018 году после скандала с Cambridge Analytica, но в апреле этого года платформа сообщила о крупнейшем с 1-го квартала 2017 года квартальном приросте ежедневных пользователей к предыдущему периоду. Даже более нишевый сервис Snapchat сообщил о 229 млн пользователей, которые ежедневно добавляют на свои фотографии фильтры в виде ушек животных или пушистых корон.

В прошлом году жалобы по поводу компаний, доставляющих еду, слышались отовсюду. Теперь, когда рестораны готовят только для доставки, онлайн-платформы доставки неожиданно стали пользоваться повышенным спросом как со стороны едоков, так и ресторанов. По данным Edison Trends, с начала марта по середину апреля онлайн-продажи продовольственных товаров подскочили почти на 90%, а продажи, связанные с доставкой еды, выросли более чем на 50%.

Новая коллаборация Apple и Google проводит тонкую грань между Большим братом и освободителем. В апреле компании заявили, что разрабатывают средства для отслеживания контактов, которые смогут уведомлять владельцев смартфонов о том, когда они в последний раз общались с зараженным коронавирусом пациентом. Кто-то скажет, что это напоминает то, о чем писал Оруэлл, но повсеместное внедрение подобной технологии могло бы позволить в более безопасном режиме ослабить меры самоизоляции, запустить катящуюся вниз экономику и, возможно, спасти и бизнесы, и жизни.

В условиях пандемии технологические компании, решительно нацеленные на рост, тоже стали играть роль благодетелей. Такие компании, как Airbnb, онлайн-площадка для поиска краткосрочного жилья на время поездок, начали предлагать денежные послабления владельцам жилых помещений, а социальные сети, например Facebook, запустили фонды для поддержки малого бизнеса, который обеспечивает им значительную часть рекламной выручки. Платформы для доставки еды предлагают программы с освобождением от уплаты комиссии для поддержки своих ресторанных партнеров, без которых их существование было бы невозможно.

Amazon пообещала инвестировать 4 млрд долларов из прибыли за 2-й квартал в основном в спрос, связанный с Covid-19, и безопасность сотрудников. В апреле гендиректор Twitter Джек Дорси сказал, что выделит 1 млрд долларов – больше четверти своего капитала – на усилия, связанные с разрешением кризиса Covid-19, и на другие цели. Хотя бессмысленно было бы отрицать, что главы технологических компаний могут воспользоваться сложившейся ситуацией для восстановления репутации, иногда поступать правильно значит поступать разумно.

Рост использования технологий, вероятно, продолжится даже после устранения угрозы пандемии. Работа в удаленном режиме в сервисах Zoom, Skype и на других платформах для многих оказалась эффективным и даже предпочтительным вариантом. Когда потребители устанут от еды на вынос, они наверняка отправятся в рестораны, воспользовавшись услугами Uber и Lyft, чтобы избежать поездок в переполненном общественном транспорте. Представители послевоенного поколения, которые медленнее приспосабливаются ко многим новым технологиям, на самом деле могут стать "суперпользователями", так как их здоровье в большей степени может зависеть от пролонгированного периода социального дистанцирования, чем здоровье более молодых людей.

Разумеется, без розовых очков эта картина кажется антиутопичной. Покупка еды в интернете занимает всего несколько минут, потому что Instacart знает, что вы ели в последний раз. Вы увидите рекламу одежды для беременных, потому что Google узнает, что вы беременны еще до того, как вы поделитесь этой новостью со своей семьей. И, прежде чем вы выйдите из дома, вам напомнят надеть резиновые сапоги, потому что Alexa знает, где вы живете.

Одна вещь, которая объединяет все эти разные технологические бизнесы, — это их новизна. Стоит помнить, что новые отрасли и раздражают, и делают ошибки. Марк Цукерберг из Facebook первым признал, что в процессе разработки технологий, которыми на сегодняшний день пользуются 2,6 млрд человек, его компания кое-что нарушала. Впрочем, подобное случалось и раньше: вспомните о радио, фармацевтической сфере или автомобилях. И мы снова и снова будем с этим сталкиваться.

Такая двойственность, похоже, свойственна инновациям – к лучшему или к худшему.

— Автор Laura Forman, laura.forman@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ