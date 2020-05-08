МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Социальная сеть Facebook заявила о готовящихся усовершенствованиях в версии для стационарных компьютеров и ноутбуков, которые должны облегчить пользование ресурсами соцсети, в частности, анонсирован новый вариант оформления странички — "тёмная тема".

"Недавно мы сфокусировались на мобильной версии Facebook и поняли, что наш десктоп-сайт устарел", — поясняет компания.

Facebook уточняет, что упрощает навигацию на сайте и ускоряет процесс переключения между страницами. Соцсеть также упрощает процесс создания групп: теперь появилась возможность посмотреть, как созданная на сайте группа будет выглядеть при просмотре на мобильном устройстве. В Facebook также появится "темная тема".

Соцсеть Facebook была основана в феврале 2004 года 19-летним американским студентом Марком Цукербергом. Штаб-квартира расположена в Менло-Парке (Калифорния). Facebook также принадлежат сервисы Messenger, WhatsApp и Instagram.