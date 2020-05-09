МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ — Российский автономный необитаемый подводный аппарат в преддверии Дня Победы впервые погрузился на дно Марианской впадины, сообщили РИА Новости в Фонде перспективных исследований (ФПИ).

"Восьмого мая 2020 года в 22.34 по московскому времени российский автономный необитаемый подводный аппарат "Витязь" совершил погружение на дно Марианской впадины. Датчики "Витязя" зафиксировали глубину 10 028 метров", — сказали в Фонде.

"Продолжительность миссии без учета погружения и всплытия на поверхность составила более трех часов", — добавили в ФПИ.