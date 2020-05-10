МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. При утечке персональных данных следует предпринять одновременно несколько действий — пожаловаться в контролирующие органы и сделать все возможное для минимизации связанных с такой утечкой рисков вплоть до смены паспорта, рассказал агентству "Прайм" управляющий партнер юридической группы Novator Вячеслав Косаков.

"Спам-сообщения и многочисленные звонки от неизвестных номеров, безусловно, являются знаком того, что ваши данные попали в открытый доступ. Но проверить наличие утечки можно и без этого: стоит лишь набрать данные в поисковике и посмотреть результаты", — советует он.

Кроме того, существуют и сервисы по проверке безопасности данных, но необходимо быть очень осторожным при выборе платформы. Такие сервисы могут оказаться обычными мошенниками, которые под эгидой безопасности как раз и являются сборщиками данных для продажи. Это очень выгодный рынок и желающих заработать на такой нише очень много.

При утечке персональных данных нужно обратиться в Роскомнадзор, который следит за исполнением требований законодательства о персональных данных. Укажите в обращении перечень данных и сайтов, где вы их обнаружили. Можно приложить скрины с сайтов.

"Параллельно с этим следует отправить администратору сайта письмо с требованием удалить персональные данные. Такое требование должно быть удовлетворено, иначе сайту грозит блокировка и штраф. Стоит также сменить пароль от электронной почты, возможно, номер телефона, в некоторых случаях приходится менять банковскую карту и паспорт", — рассказал он.

Если есть информация о том, что персональные данные использовали для совершения преступления, необходимо обратиться в правоохранительные органы. Впоследствии такое заявление может пригодиться: например, если паспортные данные были использованы для оформления кредитных обязательств, то заявление о совершении преступления будет доказательством того, что такое оформление было незаконным.