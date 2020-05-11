МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Начинать разговор по телефону можно с каких угодно слов – использование "алло" вместо "да" не имеет под собой реальных оснований с точки зрения безопасности от действий мошенников, однако ничего лишнего незнакомцам говорить не следует, рассказал основатель и технический директор DeviceLock Ашот Оганесян.

"История о том, что вместо "да" нужно всегда говорить "алло", иначе мошенники подберут биометрический код к вашему банковскому счету или возьмут на ваше имя кредит, относится скорее к области городского фольклора. Голосовая авторизация платежей устроена сложнее, требует для записи образцов голоса специального оборудования и, что важнее всего, пока нигде не работает. Поэтому начинайте разговор так, как вам удобно", — пояснил он.

Слов, от которых во время телефонного разговора стоит воздержаться из-за боязни кибермошенников, также не существует. Говорить можно все, что вам позволяет воспитание, кроме, естественно, сообщения мошенникам SMS-кодов и ваших персональных данных. "В последнее время появился даже вид пранкеров, которые издеваются над мошенниками, а потом выкладывают запись в интернет", — отметил эксперт.

Что касается правил безопасного разговора по телефону, то придерживаться, по сути, надо лишь одного: если абонент вам не знаком – не говорить ничего. Если вы частный клиент и вам зачитывают распространенный скрипт о платежах, которые вы не совершали – лучше вообще повесить трубку и перезвонить в банк самостоятельно.

К сожалению, банки в последнее время только затрудняют борьбу с мошенниками. Например, один из крупных госбанков ввел несколько месяцев назад для юрлиц голосовое подтверждение подозрительных платежей. Настоящие сотрудники банка звонят с не принадлежащих ему официально номеров и просят подтвердить сумму и назначение платежа, а также 4 последние цифры счета получателей. Естественно, значительная часть клиентов вешает трубку, а платеж блокируется. При этом связаться с этим подразделением через колл-центр банка невозможно, добавил Оганесян.