МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Оформление электронных пропусков на выход из дома в период самоизоляции осуществляется с использованием портала госуслуг (за исключением Москвы) и защищено от риска утечки персональных данных, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"Мы работаем через единый портал госуслуг. Этот портал, который один из самых защищенных, он имеет очень высокую степень защиты и соответствует всем требованиям регуляторов, более 80 миллионов граждан, которые зарегистрированы, и там вся информация о них, естественно, есть. Для субъектов развернут сервис, который позволяет оформлять цифровые пропуска на основе вот этой инфраструктуры электронного правительства. Он позволяет абсолютно безопасно получать такой пропуск, и мы каких-то особых нареканий не слышали от субъектов", — сказал Чернышенко в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".

Он отметил, что в Москве пропуска оформляются с использованием собственной информационной инфраструктуры города. "При этом федеральная система пропусков сопряжена с Москвой, нет проблем при пересечении границы Москвы и Московской области", — заверил вице-премьер.

Он также отметил, что ситуация с пандемией коронавируса простимулировала и стала катализатором распространения цифровых государственных услуг.

"То есть многие сервисы стали теперь цифровыми. На портале госуслуг есть сервис, который позволяет оформить заявление на получение выплат на детей до 3-х лет, автоматически теперь выдаются сертификаты на получение материнского капитала, появились теперь электронные трудовые книжки, можно установиться на учет в центр занятости, можно оформить больничный, не выходя из дома. То есть это все такое наследие коронавируса, по сути дела, который позволил сделать действительно такой скачок и прорыв в цифровых технологиях и в государственных сервисах цифровых", — сказал вице-премьер.