МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Российский сотовый оператор Tele2 предоставил подросткам от 14 лет право самостоятельно подключиться к услугам связи оператора без участия родителей при условии наличия паспорта, говорится в сообщении компании.

"Tele2 запустила возможность свободного подключения к сети для школьников 14-17 лет – представителей поколения Z, которое умело использует цифровые технологии в учебе, развлечениях и повседневной жизни. Теперь подростки, имеющие паспорт, но не являющиеся совершеннолетними, могут самостоятельно стать абонентами Tele2. Благодаря новой опции школьникам старших классов не нужно предъявлять заявление от родителей, SIM-карту они могут зарегистрировать на свое имя", — уточняется в сообщении.

Отмечается, что для подключения несовершеннолетних оператор реализовал ряд технических настроек: ограничен доступ к услугам отложенного платежа, сервисам мобильной коммерции, выпуску банковской карты Tele2 и ряду информационно-развлекательных сервисов, включая контент 18+. Ограничения автоматически снимаются при достижении 18 лет или по письменному заявлению законного представителя несовершеннолетнего. Возможность доступна во всех регионах присутствия Tele2.

"Мы одними из первых на рынке открыли для юных клиентов возможность подключения к нашей сети от 14 лет. Человек, получивший паспорт, достаточно зрел для того, чтобы самостоятельно заключить договор с оператором и полноценно пользоваться большинством мобильных сервисов. Возможность сделать это без участия родителей упрощает процесс подключения, позволяет почувствовать взрослую ответственность и сделать личный выбор в пользу оператора, который нравится именно тебе", — прокомментировал новацию директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2 Олег Решетин.

В свою очередь, в пресс-службе "Мегафона" сообщили, что стать абонентом оператора и подключиться к любому из действующих тарифов можно с 14 лет, как с согласия родителей, так и без него. Однако для абонентов, не достигших 18-летия, существует ряд ограничений на подключение услуг.

В МТС заявили, что самостоятельное оформление SIM-карты ребенком невозможно в рамках текущего законодательства. "Дети и подростки в возрасте от 14 до 18 лет могут заключить договор на оказание услуг связи вместе с родителями. Они подписывают соответствующие документы", — пояснили в пресс-службе оператора. "Билайн" также осуществляет подключение несовершеннолетних с согласия родителей.

Кроме того, как рассказал источник, близкий к одному из операторов, договор абонента, в том числе несовершеннолентнего, с оператором связи является длящимся — некорректно считать его мелкой бытовой сделкой, которую несовершеннолетний может совершать без согласия родителей согласно законодательству РФ.