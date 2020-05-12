МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил о закрытии блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) c собственной криптовалютой Gram.

"Я пишу этот пост, чтобы официально объявить, что активное участие Telegram в TON завершено. Вы можете видеть — или, возможно, уже видели — сайты, использующие мое имя, бренд Telegram или аббревиатуру "TON" для продвижения своих проектов. Не доверяйте им ваши деньги или данные", — написал он в своем Telegram-канале.

"Ни один из присутствующих или бывших членов нашей команды не участвует ни в одном из этих проектов. Хотя сети, основанные на технологии, которую мы создали для TON, могут появиться, мы не будем иметь к ним никакого отношения и вряд ли когда-либо поддержим их. Так что будьте осторожны, и не позволяйте никому вводить вас в заблуждение", — добавил он.

Telegram в начале 2018 года сообщил о разработке блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) c собственной криптовалютой Gram. За два закрытых инвестраунда в феврале и марте 2019 года компания привлекла 1,7 миллиарда долларов примерно от 200 инвесторов. Но в октябре Комиссия по ценным бумагам и рынкам (SEC) США сообщила, что подала иск к Telegram и ее филиалу в связи с проведенным ICO. По ее мнению, компания не зарегистрировала должным образом размещение криптовалюты, тем самым нарушив закон о ценных бумагах.

Ведомство потребовало, чтобы суд признал факт нарушения, наложил штрафные санкции на Telegram Group Inc и ее филиал TON Issuer Inc и взыскал полученные ими средства в пользу государства. Telegram в связи с этим решила отложить запуск блокчейн-платформы и криптовалюты до завершения суда в США, а именно до 30 апреля. А месяц назад американский суд отказал компании Telegram в апелляции на временный запрет передавать Gram покупателям.

На прошлой неделе компания направила письмо инвесторам и предложила им получить возмещение в размере 72% первоначальных инвестиций из-за отсрочки запуска TON или же дождаться 30 апреля 2021 года и получить вместе с токенами 110% своих инвестиций. А в начале мая Telegram отказалась от варианта выплаты инвесторам из США возмещения в размере 110% их первоначальных инвестиций.