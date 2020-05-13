МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. При оплате покупок через интернет существует риск остаться без товара и без денег на карте, рассказал агентству "Прайм" партнер и директор компании "Интеллектуальный резерв" Павел Мясоедов.

"Чтобы избежать этого, лучше всего на компьютере или мобильном телефоне поставить хороший антивирус, который нужно периодически обновлять. Он может остановить от перехода на подозрительный сайт. Перед покупкой стоит прочитать отзывы о товаре и продавце на сторонних сайтах, могут выясниться неприятные подробности относительно качества продукции и сроков доставки", — добавляет эксперт.

По словам Мясоедова, совершать покупки стоит только на проверенных сайтах, внимательно проверяя адрес. "Иногда сайты мошенников отличаются лишь на одну букву, вводя клиента в заблуждение. Переходить по ссылкам от неизвестных отправителей (в смс, почте) – настоятельно не рекомендуется. Если вы часто пользуетесь сайтом, сохраните его в закладках. При посещении сайта проверьте, чтобы у него было безопасное соединение (адрес сайта начинается с https://, а в самой адресной строке будет указан значок в виде закрытого замка)", — пояснил он.

Россия обошла США и заняла первое место по хостингу для фишинговых ресурсов (сайтов, которые с мошенническими целями маскируют под сайты известных магазинов и брендов), выяснила компания Group-IB. Возможностью воспользоваться хостингом в России получили 34% заблокированных фишинговых сайта, в США — 27%, в Панаме, которая находится на третьем месте — 8%.

Чтобы не остаться без покупки, лучше всего оплачивать товар при получении (предварительно проверив содержимое), если товар доставляется курьером. Если такой возможности нет, можно использовать карту банка, на которую не приходит зарплата или какие-то начисления, добавляет эксперт.

По его словам, тогда мошенники не смогут украсть больше денег, чем есть на карте. Категорически запрещено сообщать какие-либо секретные данные о карте (пароль или трехзначный CVV2-код с обратной стороны карты).

"Также стоит оплачивать товары картой, если на странице оплаты есть логотипы программ MasterCard SecureCode, Visa Secure и Mir Accept. Они дают дополнительную защиту покупок. Вам должна прийти смс с одноразовым паролем", — объясняет он.

Последнее время растет число мошенничеств на теме коронавируса, сообщает МВД России. Мошенники предлагают экспресс-тесты или лекарства от COVID-19, чтобы узнать реквизиты карты. Также продают пропуски, разрешающие передвижение по региону, которые можно оформить бесплатно. Число IT-преступлений увеличилось почти на 84% в сравнении с прошлый годом, отмечают в МВД.​