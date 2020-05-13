МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Старый смартфон обязательно нужно утилизировать, например, с помощью программ трейд-ин, рассказал агентству "Прайм" гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин.

"Делать это нужно, в первую очередь, потому что телефон сложно поддается переработке. Во вторую очередь, потому что внутри него много производственных драгоценных металлов", — добавил он.

По словам эксперта, самый оптимальный способ – воспользоваться трейд-ин у салонов сотовой связи или производителей.

"Такие акции действуют не всегда, их стоит выждать или уточнить в магазинах. Но как минимум удастся не только сохранить окружающую среду, но и получить скидку на новый аппарат", — объяснил эксперт.

Для моделей, которые уже нельзя сдать по трейд-ин, Samsung, Apple и другие производители запустили свои программы утилизации смартфонов. Причем принимают они телефоны любых марок.

В декабре свой экопроект "Переплавка" запустила компания "Теле2". Пункты приема старых телефонов появились в 11 городах России, в том числе в Москве, Петербурге и Екатеринбурге.

Каждый, кто сдаст свой телефон, получает скидку на покупку нового смартфона Samsung Galaxy, значок из переработанных телефонов, а абоненты "Теле2" — 10 гигабайт интернет-трафика в подарок.​



