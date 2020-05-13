МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Один из старейших медиапроектов о видеоиграх в России — Игры Mail.ru (Games.Mail.ru/PC) получил новое имя Player One и начал процесс масштабного обновления, говорится в сообщении Mail.ru Group.

Проект основан в 2006 году и знакомит читателей с рецензиями на популярные видеоигры, новостями индустрии, а также репортажами со значимых выставок.

"С точки зрения качественной игровой журналистики ничего не меняется: Player One по-прежнему останется одним из лидирующих медиаресурсов, где можно получить всю информацию об играх, от новостей и обзоров до околоигровых материалов, советов по прохождению игр и выбору игрового железа. Но проекту всегда нужно идти в ногу со временем, поэтому подобные изменения — неотъемлемая часть жизни любого продукта. Что мы сейчас меняем в первую очередь — так это форму и подачу материала", — прокомментировал руководитель проекта Антон Городецкий.

Еще до перезапуска команда медиапроекта внедрила целый ряд продуктовых решений, позволивших улучшить аудиторные показатели. "За последние полгода посещаемость сайта выросла с 2,7 миллионов до более чем 4 миллионов уникальных пользователей, количество сеансов выросло на 28%, а просмотров страниц — на 15%. По сравнению с прошлым годом проект вырос на 67% по уникальным пользователям, на 50% по сеансам и на 40% по просмотрам страниц", — уточняется в сообщении.

Одновременно с анонсом нового названия и логотипа начался процесс редизайна сайта, новое оформление уже имеют главная страница и страницы ключевых проектов. Редизайн сайта будет продолжаться в течение мая и июня.

Команда проекта также планирует развивать сообщество "ВКонтакте", которое уже сейчас насчитывает 470 тысяч подписчиков, а еще запустить новый канал на YouTube — он появится уже в ближайшее время.