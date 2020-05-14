МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Технологии передачи данных 5G функционируют в соответствии с нормами в тех или иных странах и не имеют никакого отношения к здоровью людей, рассказал агентству "Прайм" глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.

В последнее время в некоторых странах мира вандалы стали уничтожать инфраструктуру 5G и другое оборудование из-за появившихся в соцсетях слухов, что пандемия коронавируса может быть связана с технологией мобильной связи пятого поколения. Так, злоумышленники в Великобритании повредили как минимум 20 вышек 5G, полагая, что через них может распространяться коронавирус, в Хорватии по этой же причине повредили технику публичного Wi-Fi. Неверящие в существование COVID-19 сожгли антенну сотовой связи в Северной Осетии, в результате селение Ногир осталось без связи.

"К сожалению, самоизоляция не лучшим образом сказывается на психологическом состоянии людей, однако определенные фобии относительно сотовой связи были и до самоизоляции", — отметил Кусков.

По словам эксперта, нужно понимать и отделять реальность от выдумки – в России сейчас нет запущенных сетей пятого поколения, поэтому говорить, что они вредят здоровью, вызывают коронавирус, не приходится.

Кроме того, технологии 5G функционируют в соответствии с нормами, которые утверждены в тех или иных странах, и это физически никак не сказывается на здоровье людей.

"Конечно, сотовая связь, как и некоторые другие виды излучений, как минимум не полезны. Однако, если вы не находитесь в обнимку с базовой станцией, если вы не разговариваете 24 часа в сутки по мобильному телефону, то, очевидно, это не приносит вреда", — сказал эксперт.