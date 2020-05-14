МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Крупнейший российский сотовый оператор МТС в рамках программы обратного выкупа акций приобрел у АФК "Система" 778,144 тысячи обыкновенных акций на сумму 240,059 миллионов рублей, говорится в сообщении МТС.

Акции были приобретены 13 мая у Sistema Finance S.A (дочерняя структура АФК "Система") компанией "Бастион" (100% дочернее общество МТС).

Совет директоров МТС 19 марта одобрил программу выкупа обыкновенных акций компании (в том числе представленных в виде ADS) на общую сумму до 15 миллиардов рублей сроком на один год. Программа начала действовать 31 марта.

Половина средств направлена на выкуп бумаг у АФК "Система", которая владеет контрольным пакетом акций оператора (через 100% дочернюю структуру АФК Sistema Finance), остальные средства направлены на выкуп акций с открытого рынка.

В результате реализации программы эффективная доля группы АФК "Система" в капитале МТС не уменьшится и останется контрольной.

МТС — крупнейший российский оператор мобильной связи. Основной акционер — АФК "Система" Владимира Евтушенкова, владеющая 44,36% уставного капитала оператора (с учетом косвенного владения через подконтрольные компании — 55,64% акций, доля эффективного участия — 50,007%).