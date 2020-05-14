МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Крупнейший в мире международный спутниковый оператор Intelsat подал заявление о банкротстве в американский суд с целью реструктуризации, следует из сообщения на сайте компании.

"Для облегчения финансовой реструктуризации Intelsat и некоторые его дочерние компании подали добровольные заявления по главе 11 (глава кодекса США о банкротстве, предусматривающая реорганизацию компаний — ред.) в суд США по делам о банкротстве в восточном округе штата Вирджиния", — говорится в сообщении компании.

В качестве основной причины банкротства с реструктуризацией Intelsat назвал желание получить от Федеральной комиссии по связи США разрешение использовать частоты C-диапазона для развёртывания инфраструктуры сети 5G на американской территории.

Кроме того, компания пострадала от экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

В настоящее время орбитальная группировка Intelsat насчитывает более 50 космических аппаратов.