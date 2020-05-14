МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Доходы операторов платного ТВ в первом квартале снизились по сравнению с четвертым кварталом 2019 года на 1,8% — до 26,4 миллиарда рублей, говорится в отчете аналитической компании "ТМТ Консалтинг".

"Отрицательная динамика рынка, характерная в последние годы для первого квартала, в этом году усилилась: по сравнению с четвертым кварталом 2019 года выручка операторов сократилась на 1,8%, до 26,4 миллиарда рублей. Причиной стал не только сезонный спад у сотовых операторов, но и многочисленные акции для новых абонентов, проводимые в первом квартале большинством крупных игроков", — говорится в отчете.

Средний счет на абонента (ARPU) в первом квартале составил 194 рубля без НДС – это на 5 рублей больше, чем было в первом квартале 2019 года.

По данным "ТМТ Консалтинг", число абонентов платного ТВ в России по итогам первого квартала 2020 года выросло на 0,2% по сравнению с предыдущим кварталом и составило 45,4 миллиона. "Прирост – около 80 тысяч – оказался наименьшим за последние годы", — отмечают аналитики.

Как говорится в отчете, единственным сегментом, демонстрирующим рост абонентской базы, остается IPTV – число подписчиков услуги платного ТВ по этой технологии увеличилось за квартал на 180 тысяч, более 90% из них подключили три компании – "Ростелеком", МТС и "Вымпелком" (торговая марка "Билайн"). Суммарная абонентская база спутникового ТВ сократилась на 60 тысяч, число абонентов кабельного ТВ снизилось за квартал на 40 тысяч пользователей.