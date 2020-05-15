МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Тайваньский производитель полупроводников Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) построит завод в США в штате Аризона за 12 миллиардов долларов, сообщила компания.

"TSMC сегодня объявила о своем намерении построить и ввести в эксплуатацию современный завод полупроводников в США", — говорится в релизе.

Строительство завода планируется начать в 2021 году, а запуск производства намечается на 2024 год. Ожидается, что расходы на этот проект составят около 12 миллиардов долларов в период с 2021 по 2029 год.

Уточняется, что завод будет располагаться в штате Аризона и его мощность составит 20 тысяч полупроводниковых пластин в месяц. Кроме того, этот проект будет способствовать созданию более 1,6 тысячи рабочих мест.

В начале мая СМИ сообщали, что администрация президента США Дональда Трампа ведет переговоры c крупнейшими производителями полупроводников, в том числе, с тайваньской TSMC, так как Штаты сейчас вынуждены полагаться на азиатские страны для обеспечения необходимыми технологиями, а ситуация с коронавирусом подчеркнула незащищенность глобальных цепочек поставок товаров и услуг.