МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа приняла меры, направленные против поставок полупроводников от мировых производителей микросхем китайской компании Huawei, пишет агентство Рейтер со ссылкой на заявление министерства торговли США.

Министерство торговли США заявило, что оно вносит в экспортное правило поправки, "стратегически направленные против приобретения компанией Huawei полупроводников, которые являются прямым продуктом определенного программного обеспечения и технологий США".

В соответствии с внесенными поправками, иностранные компании, использующие американское оборудование для производства чипов, должны будут получить лицензию в США, прежде чем поставлять определенные чипы компании Huawei или такому подразделению как HiSilicon.

Агентство подчеркивает, что внесение изменений в правило — это удар не только по Huawei, но также по тайваньской компании TSMC, которая является крупным производителем чипов для подразделения Huawei, HiSilicon, а также для производителей смартфонов Apple и Qualcomm.

В то же время в пятницу министерство торговли США продлило на 90 дней срок действия лицензии для американских компаний, сотрудничающих с китайской телекоммуникационной компанией Huawei.

США обвиняют Huawei в сотрудничестве с военными и разведкой КНР и возможной слежке за клиентами и убеждают ряд стран не использовать инфраструктуру и оборудование Huawei при переходе на стандарт сотовой связи 5G. Китайская компания заявляет, что обвинения необоснованны, политически мотивированы и нарушают принципы рыночной конкуренции.

С мая прошлого года Huawei находится в "черном списке" США, что перекрывает ей путь к покупке американских компонентов и технологий. Однако с тех пор США уже несколько раз предоставляли Huawei отсрочки по санкциям, разрешая приобретать товары американского производства для поддержания сетей и обновления программного обеспечения существующих телефонов.